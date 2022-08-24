台南殺警案陳姓通緝犯遭誤報 NCC收到申訴

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（中央社記者蘇思云台北24日電）台南殺警案，一度爆出陳姓通緝犯列為嫌疑人，媒體報導個資訴求民眾協尋，NCC截至目前收到3件申訴案，主要是申訴媒體在馬賽克處置不妥當，後續會依標準作業流程來處理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。媒體關注近期台南殺警案，前期一度鎖定陳姓通緝犯，相關資料、照片都被大肆報導，但後來發現實際上是林嫌，在報導處理上是否有收到相關檢舉案。

NCC發言人翁柏宗表示，目前收到3件殺警案相關申訴，後續就依照流程廣播電視節目內容諮詢委員會議，假使學者專家有建議，會再跟衛星公會溝通新聞自律規範。

NCC官員說明，2件申訴理由為，民眾若要協助警方查緝，但電視台針對嫌疑人面孔馬賽克處理，辨識度降低無法達到協尋效果；至於第3件申訴是認為沒有處理馬賽克，但後來發現是錯誤的嫌疑人，可能侵害人權保障。

NCC官員表示，在針對嫌疑人資訊報導部分，衛星公會確實有相關自律規範，基於無罪推定原則，犯罪嫌疑人未經法院判決確定，採訪、報導時應保護其人權，並善盡告知義務；此外，也要尊重偵查不公開原則，報導應以公權力機關釋出內容為優先。（編輯：潘羿菁）1110824