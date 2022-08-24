殺警凶嫌「逾假未歸」 曹瑞傑叔叔：這4字傷口灑鹽

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市2名員警22日遭襲身亡，矯正署指稱在明德外役監服刑的凶嫌林信吾是「逾假未歸」，不是脫逃；殉職員警曹瑞傑的叔叔今天表示，這4個字太沉重泯滅人性，在死者和家屬傷口灑鹽。

曹瑞傑的叔叔今天在台南市立殯儀館接受媒體聯訪指出，基層員警真的很辛苦，出勤遇到危險，拔槍出來還要打開保險，幾秒內就會身故或重傷，大家都很清楚，凃明誠、曹瑞傑和歹徒搏鬥，努力完成使命，也結束生命。

他表示，希望這是最後一次事件，慘痛經驗是為了下一次更好的機會，莫讓基層員警有更大傷害，要幫基層員警多說一些話，不要讓員警連話語權都沒有。

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至於矯正署指稱林信吾是「逾假未歸」，曹瑞傑的叔叔說，這4個字太沉重、泯滅人性，在死者和家屬傷口灑鹽；逾假未歸是正常人休假，沒有因哪有果，若執行單位有效執行，不應是這種態度，當時如果追回罪犯，就不會造成員警死亡。

台南市警局第二分局民權派出所36歲員警凃明誠及27歲員警曹瑞傑，22日上午11時許在安南區遭林信吾持刀攻擊，2人傷重不治殉職；林信吾昨天凌晨在新竹市客運站落網送辦，台南地檢署昨晚聲押。（編輯：陳仁華）1110824