誰放寬標準讓林信吾進外役監 藍綠互指責

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北25日電）國民黨立法院黨團今天質疑，民進黨立委過去修法放寬外役監標準，放累犯進外役監；民進黨團則指，殺警凶嫌林信吾之所以能被外役監遴選，是國民黨在民國103年立法院多數的情況下，推動修法放寬外役監遴選標準。

台南市2名員警22日查緝贓車時遭襲殉職，外役監的林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案，引發外界討論加速警械使用條例修法可能，同時也檢討外役監標準。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗主持、書記長李德維、副書記長林思銘出席。

國民黨團指前年3月3日第10屆立委剛當選就職不到1個月，民進黨立委就急於提出外役監條例修正案，並在短短81天完成三讀修法，讓累犯得以申請外役監服刑。

李德維指出，當年民進黨立委提出修訂外役監條例，僅修訂第4條「累犯。但已執行完畢之前案均為受6月以下有期徒刑之宣告者，不在此限。」他說，簡言之，民進黨團立委們為了累犯大開方便之門。

回顧當時外役監條例的修法歷程，李德維說，國民黨團不支持民進黨立委所提修法內容，之後於朝野協商過程中，國民黨團仍表達反對意見，沒有共識，最後於立法院會時，民進黨團強勢表決外役監條例的黨團邱志偉版本，並完成三讀通過。

針對國民黨團質疑，民進黨團今天召開記者會回應，與會的民進黨立委羅致政說，這樣的說法根本是移花接木、模糊焦點。

羅致政指出，林信吾之所以能被外役監遴選，是因為在民國103年、國民黨執政時期且國民黨在立法院是多數下，放寬外役監遴選標準，但國民黨卻避而不談，還模糊焦點。

羅致政解釋，在103年之前，外役監遴選規定的其中一款，是刑期未滿5年或刑期在5年以上而累進處遇進至第2級以上者，但國民黨推動修法，放寬到刑期7年以下，或刑期逾7年未滿15年而累進處遇進至第3級以上。

羅致政表示，至於109年修正通過的外役監條例，對於累犯以但書方式放寬遴選資格，當時是因為因應釋字第775號解釋所做的修法，而且在立法院會審查時是無異議修正通過，國民黨團不要扭曲當時的立法過程。

至於是否修正外役監條例，羅致政表示，民進黨團總召柯建銘已說有必要調整與修正，會在下會期認真討論，而從外役監能夠返家的執行層面來看，有很多地方可以加以改進，從制度面、執行面來檢討才是真正解決問題，國民黨不要移花接木，把林信吾可以去外役監，模糊成是民進黨放寬外役監條例。

司法院大法官108年2月22日做出釋字第775號解釋，認定犯罪不分輕重，累犯一律加重其刑違憲，過苛侵害人身自由，違反憲法罪刑相當及比例原則。（編輯：翟思嘉）1110825