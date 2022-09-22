兒童未來館遭批進度慢 新北：中央仍在規劃

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新北市議會22日進行市政總質詢，國民黨籍議員葉元之（前左背對者）質詢時表示，中央擬在新板特區興建「兒童未來館」計畫進度緩慢，大家對此案都很期待，若中央不能做的話，乾脆由市府來做比較快。中央社記者王鴻國攝 111年9月22日

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市議員批評中央擬於新板特區興建「兒童未來館」進度緩慢，若中央不能做，就由市府來做較快。文化局長龔雅雯答詢表示，為了此案，已拜訪文化部5、6次，中央目前仍在規劃。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員葉元之批評民進黨新北市長參選人林佳龍頻頻開出選舉支票，但蘇貞昌在2018年參選新北市長時，就宣布要在100天內向文化部取得新板特區特專三土地，推動設置「親子體驗博物館」。

葉元之表示，蘇貞昌選後當了行政院長，遲遲未推動，直到去年3月27日突然宣布「送給全國兒童一個兒童節大禮」，中央將出資近新台幣130億元，興建國家級「國家兒童未來館」，但距今也已1年半了，現址仍是最貴的機車停車場，等到興建完工時，可能當年的兒童都成年了。

新北市文化局長龔雅雯表示，為了此案，她已拜訪文化部5、6次，中央仍在規劃階段，雖然辦了地方說明會，但是地方民代都沒接到通知，地方目前仍是積極協助。

葉元之表示，大家對此案都很期待，希望文化局去文化部了解，看看有什麼困難並協助，若中央不能做的話，就由市府來做比較快。

侯友宜表示，本來以為行政院長蘇貞昌宣布後，推動上會很快，因此，市府會好好和中央溝通協調，希望中央能快一點興建。

文化局表示，兒童未來館基地面積約3.3公頃，文化部初步規劃有主題冒險、學習探索及休閒玩樂3大主軸，建築量體地下4層地上7層，總樓地板面積約3.5萬坪，總經費約為127.9億元。（編輯：屈享平）1110922

新北市議會22日進行市政總質詢，文化局長襲雅雯（左）與市長侯友宜（右）同台備詢。針對中央擬於新板特區興建「兒童未來館」案，襲雅雯表示，她已拜訪文化部5、6次，不過中央仍在規劃階段。中央社記者王鴻國攝 111年9月22日