蘇貞昌：樂見台灣捷克簽署半導體等合作備忘錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院長蘇貞昌今天接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯等人，他表示樂見兩國將針對半導體與教育等簽署合作備忘錄，也感謝捷克在國際上為台灣發聲。

蘇貞昌下午在政院政務委員黃致達、外交部長吳釗燮、文化部長李永得、教育部長潘文忠、衛福部長薛瑞元、數位發展部長唐鳳、國科會主委吳政忠陪同下，接見德拉霍斯（Jiri Drahos）一行人。

他說，台捷都重視自由、民主、教育與文化，且在民主轉型社會開放的過程非常相似，前次捷克參議長維特齊（Milos Vystrcil，另譯：韋德齊）率團訪台後，台灣對捷克更有好感，捷克參議院也通過友台決議，還在疫情爆發時互捐口罩、疫苗，展現善的循環。

李永得6月拜訪捷克時，宣布將在駐捷克代表處增設文化組派駐專人。蘇貞昌說，這是台灣在中東歐地區設立的首個文化專責單位，代表台灣重視與捷克文化交流。

蘇貞昌還說，捷克訪問團此行將與台灣簽署半導體和教育科技合作備忘錄，他樂見兩國進一步深化交流；他也感謝捷克在國際上，為台灣發聲，支持台灣參加各種國際組織。

他表示，台灣將在近期開放國境，相信可以出國旅遊後，兩國的互動會更加強與綿密。

德拉霍斯說，捷克政府將台灣列為捷克在印太地區的關鍵民主夥伴，他很驕傲整個歐盟只有捷克有如此堅定的立場。

他也表示，此次訪團中有資安、防疫以及博物館館長等各領域的專家，訪台成果非常豐碩；同時感謝台灣提供捷克碩、博士生獎學金，幫助捷克建立半導體產業生態環境。

德拉霍斯也表示，希望行政院支持台北與布拉格直航，相信兩地直航能大幅提升旅客人次，對商務合作有正面效果。他也稱讚故宮是全世界最好的博物館之一，也很高興布拉格愛樂管弦樂團將在台北演出，德拉霍斯期待未來也能在捷克接待來自台灣的音樂人。

德拉霍斯還引述古羅馬哲學家西塞羅（Marcus Tullius Cicero）的格言指出，「真實的友誼亙古永存」，相信亙古永存的友誼也包括台灣與捷克。（編輯：林興盟）1110922