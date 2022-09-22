藍23日杯葛蘇貞昌施政報告 綠甲動因應見招拆招

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院新會期明天開議。國民黨團今天表示，明天要強力杯葛行政院長蘇貞昌施政報告；民進黨團總召柯建銘說，希望蘇貞昌順利上台，一切見機行事、見招拆招。

立法院第10屆第6會期明天開議，邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢。

關於開議日議事攻防，國民黨團、民進黨團均發布甲級動員；蘇貞昌能否順利上台施政報告，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天出席國民黨立法實務研討會前受訪表示，政府防疫失能，又讓疫苗受害者求助無門，應該道歉負責，國民黨團明天會強力杯葛。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今晚接受媒體訪問指出，明天院會要確定議程、報告事項及討論事項，接下來才是蘇貞昌施政報告、質詢。

柯建銘表示，報告事項中有4個案子要處理，包括要確定數位發展部業務職掌歸屬哪一個常設委員會、各委員會召委選舉日程（9月28日選舉）。

柯建銘說，還有10月4日、10月7日邀蘇貞昌等人列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢，要確認、通過這些程序；這2案朝野黨團於16日的協商已達成共識，數位部歸屬哪個委員會，明天可能要表決決定。

對於國民黨團明天將杯葛，柯建銘說，如果要占領主席台、不讓蘇貞昌上台，就看國民黨理由是什麼，再來協商討論，而程序性的事情要處理，否則立法院走不下去。

柯建銘指出，如果國民黨對防疫議題有意見，所有問題可以直接問蘇貞昌，希望國民黨適可而止、蘇貞昌能順利上台，屆時會見機行事、見招拆招。

另外，立法院有8個常設委員會，各設有2席召委；柯建銘說，民進黨、國民黨在各委員會中，應該會各有一席召委，希望國民黨能盡快排審總預算案跟前瞻特別預算案。（編輯：謝佳珍）1110922