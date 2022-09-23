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藍放話杯葛施政報告 蘇貞昌：立院空轉不是民眾期待

2022/9/23 09:15（9/23 09:56 更新）
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立法院新會期23日開議，邀請行政院長蘇貞昌（中）列席施政報告並備質詢。對於國民黨團有意杯葛，蘇貞昌會前受訪說，立法院空轉不是民眾期待，沒讓他上台報告，「怎麼知道我會怎麼表示」。圖左為行政院發言人羅秉成、右為行政院祕書長李孟諺。中央社記者吳家昇攝 111年9月23日
立法院新會期23日開議，邀請行政院長蘇貞昌（中）列席施政報告並備質詢。對於國民黨團有意杯葛，蘇貞昌會前受訪說，立法院空轉不是民眾期待，沒讓他上台報告，「怎麼知道我會怎麼表示」。圖左為行政院發言人羅秉成、右為行政院祕書長李孟諺。中央社記者吳家昇攝 111年9月23日
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（中央社記者王揚宇台北23日電）立法院第10屆第6會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。對於國民黨團有意杯葛，蘇貞昌今天受訪說，立法院空轉不是民眾期待，沒讓他上台報告，「怎麼知道我會怎麼表示」。

立法院新會期今天開議，邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到國民黨有意杯葛施政成績，是否把立法院當選舉戰場等。

蘇貞昌說，他既然來了，就尊重立法院，但立法院空轉，相信不是民眾期待，「沒有讓我上台報告，怎麼知道我會怎麼表示」。

關於開議日議事攻防，蘇貞昌能否順利上台施政報告，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天在出席國民黨立法實務研討會前受訪表示，政府防疫失能，就應該道歉負責，又讓疫苗受害者求助無門，國民黨團當然會杯葛，而且要強力杯葛。（編輯：楊凱翔）1110923

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