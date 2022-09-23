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藍杯葛蘇貞昌施政報告 綠：視狀況協商

2022/9/23 10:37
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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北23日電）立法院第10屆第6會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨團杯葛議事，黨團總召曾銘宗說，要求蘇貞昌為防疫失能道歉負責，關於疫苗購買黑幕重重，要有專案報告。

民進黨立法院黨團上午召開黨團會議，對於國民黨團揚言杯葛，黨團總召柯建銘會後受訪時說，總質詢開始的第一天，國民黨杯葛也不是什麼新聞了，希望國民黨適可而止，看杯葛理由是哪些，到時候見招拆招，呼籲應該讓蘇貞昌備詢，有什麼問題就問蘇貞昌，待會看狀況，沒辦法就協商。

立法院新會期今天開議，邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢；立法院會議程將於10時開始，處理完報告事項等議程後，才會進行蘇貞昌的施政報告並備質詢。

國民黨立委在9時35分左右，便先占據主席台與發言台。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，今天杯葛蘇貞昌的施政報告，是因為過去政府在防疫部分根本失能，必須道歉負責，不僅購買疫苗黑幕重重，還阻擋疫苗進來、抹黑慈濟，而且施打疫苗受害者申訴無門。

曾銘宗指出，黨團有3大要求，包括蘇貞昌必須針對防疫失能道歉負責；有關疫苗受害的審議程序，必須盡速處理，要給人民基本保障；此外，關於疫苗購買黑幕重重，希望有一個專案報告，把所有資料公開在陽光下，讓全民檢視。

另外，國民黨杯葛是否對選舉有加分。柯建銘受訪表示，絕對沒有，對國民黨只有扣分，請國民黨好好思考這個問題，監督政府就直接來監督，不用創造一些附加理由，國民黨應該思考這個問題，為什麼一直杯葛，民調還一直往下墜，請國民黨正視。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵則在臉書撰文表示，請問國民黨立委能好好開會嗎，開會才能監督、開會才能審查，滿場的行政院官員都在枯等，關心防疫、關心民生預算、關心國防，「通通給你們問到飽啊」，為何寧可霸占主席台卻不開會。（編輯：蘇龍麒）1110923

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