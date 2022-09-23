藍杯葛議事 朝野共識改27日邀蘇貞昌施政報告

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北23日電）立法院第10屆第6會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨立委一度杯葛議事，後經朝野溝通達成共識，今天院會議程只進行報告事項，27日進行蘇貞昌施政報告等。

立法院新會期今天開議，邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢，國民黨立委在9時35分左右，霸占主席台與發言台。院會10時開始，因國民黨立委杯葛，導致原定議程無法進行，院會處於休息狀態。

過程中，國民黨、民進黨立委隔空叫陣，像是民進黨立委在議場中高喊開會質詢、正面對決等口號，國民黨立委也不甘示弱，高喊疫苗黑箱、院長道歉。

朝野黨團後來進行溝通，除時代力量立法院黨團未簽署協商結論外，其他3個黨團代表均有簽名。

這份協商共識指出，針對國民立法院黨團要求蘇貞昌對染疫死亡的國人表達歉意，蘇貞昌應於口頭報告時予以回應。

協商共識指出，衛生福利部應在維護國內全民健康的防疫目標下，秉持專業客觀立場，增加預防接種受害救濟業務委辦專業人力，並提升審查會議開會頻率，以加速行政作業且應以對疑似受害人有利之立場，從寬、從速、從簡審定核予其救濟給付金額，每半年向立法院提出報告。

協商共識指出，各黨團同意今天院會進行至報告事項處理完畢，27日上午9時進蘇貞昌施政報告並備質詢。（編輯：蘇龍麒）1110923

立法院第10屆第6會期23日開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨立委在9時35分左右，便先占據主席台與發言台，並呼口號質疑政府防疫失能。中央社記者吳家昇攝 111年9月23日

立法院第10屆第6會期23日開議，國民黨團一度霸占主席台，黨團總召曾銘宗（前中）要求蘇貞昌為防疫失能道歉負責。中央社記者吳家昇攝 111年9月23日