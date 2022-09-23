藍占主席台杯葛議事 要求蘇貞昌為防疫失能道歉
2022/9/23 09:57（9/23 11:12 更新）
立法院第10屆第6會期23日開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨團動員霸占主席台，黨團總召曾銘宗（前中）要求蘇貞昌為防疫失能道歉負責。中央社記者吳家昇攝 111年9月23日
（中央社記者王揚宇、郭建伸台北23日電）立法院第10屆第6會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨團昨天揚言會強力杯葛，今天上午9時35分，近20名國民黨立委占據立法院議場的主席台與發言台。
此外，國民黨立委也在議場中間地板，放置防疫失能、道歉負責的海報。
立法院新會期今天開議，邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢；立法院會議程將於10時開始，處理完報告事項等議程後，才會進行蘇貞昌的施政報告並備質詢。
國民黨立委在9時35分左右，便上前占據主席台與發言台。（編輯：楊凱翔）1110923
立法院第10屆第6會期23日開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨立委在9時35分左右，便先占據主席台與發言台，並呼口號質疑政府防疫失能。中央社記者吳家昇攝 111年9月23日
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