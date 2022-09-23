蘇貞昌施政報告 莫德納次世代雙價疫苗月底全數運抵

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（中央社記者郭建伸台北23日電）行政院長蘇貞昌今天赴立法院提出施政報告。根據書面資料，莫德納次世代疫苗採購300萬劑，已有約160萬劑到貨，預計9月底全數運抵；蘇貞昌表示，希望疫情終能結束，國人早日全面恢復正常生活。

立法院第10屆第6會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢。根據送達立法院的書面資料，蘇貞昌就「壯大經濟、造福國人、守護台灣」等3大主軸論述。

談及疫苗接種採購，蘇貞昌表示，目前Covid-19疫苗全台灣施打率第一劑達93.5%、第二劑87.4%、第三劑近73%，而5到11歲兒童的疫苗涵蓋率也達83.7%，比起美國、日本等國高出許多。

蘇貞昌表示，政府採購的300萬劑莫德納次世代雙價疫苗，已有約160萬劑到貨，自24日起投入施打，預計9月底前可全數運抵。

至於邊境檢疫政策，蘇貞昌表示，政府已宣佈29日起實施進程開放措施，入境3+4改全程1人1室，取消機場唾液PCR，全面恢復免簽；經觀察一星期若疫情如研判都在掌控中，經2週預告後，正式實施第二階段0+7入境免居檢措施且開放國境。

蘇貞昌表示，希望疫情終能結束，民眾早日全面恢復正常生活，百工百業活絡興旺，台灣重新迎接國際觀光客，一起見證台灣的美好。

政府去年9月正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），蘇貞昌感謝立法院三讀通過著作權法等修正案，補足台灣加入CPTPP法制準備上最後一塊拼圖，政府持續運用雙邊、區域及多邊管道，積極尋求CPTPP成員國支持。

談及政府組織改造，蘇貞昌表示，科技部7月27日改制為「國家科學及技術委員會」，新的國科會將統合跨部會規劃科技政策、支援基礎研究；新設置的數位發展部也在8月27日正式跨牌，數位部整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，未來將積極建構全民數位韌性。

蘇貞昌也提到，為紓緩大宗物資、關鍵原物料價格偏高壓力，減輕國內廠商營運成本，避免物價波動影響民生經濟，原物料減稅措施將延長至12月底。

另外，蘇貞昌表示，央行綜合考量國內外經濟與金融情勢，兼為穩定國內物價，因此調升政策利率，而升息加重貸款族經濟負擔，政府會持續維持部分貸款利息補貼，減輕特定族群負擔。

面對中國持續政治脅迫，蘇貞昌則表示，台灣從不主動挑釁也絕不畏戰，將盡最大努力強化自我防衛，明年度編列國防預算規模超過新台幣5800億元，創歷史新高，代表捍衛國家主權、確保國家安全的決心。（編輯：楊凱翔）1110923