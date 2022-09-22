入境「0+7」擬10/13上路 經濟泡泡將功成身退

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）政府宣布擬於10月13日推入境「0+7」措施，未來入境台灣將無需隔離。經濟部官員今天表示，未來隨著通案開放入境，專案開放的「經濟泡泡」自然也將功成身退。

行政院長蘇貞昌今天在院會上宣布將分階段解封邊境，其中第二階段，為入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

經濟部官員說明，目前都是透過專案處理，讓外籍商務訪台不用隔離，但如果未來開放所有人通案免隔離，自然就不需要專案開放，亦即「經濟泡泡」也將隨之功成身退。

至於「經濟泡泡」何時退場？官員表示，這得看指揮中心何時正式實施「0+7」措施，雖然經濟泡泡在「3+4」上路後需求有減少，但在「0+7」上路前，仍有其需求，

官員表示，在通案免隔離上路前，來台的國際商務客大致可分為3大樣態，第一種是是來台的天數較少，但行程很急的商務客，就有申請「經濟泡泡」的需要。

第二是有意來台但行程不是很急，因觀察台灣邊境管制措施有朝開放的趨勢，因而決定延後行程至不用隔離時再來；第三，有些國際企業的亞洲區主管，通常來台一待就是1個月，隔離3天就不是太大問題，因此不需申請「經濟泡泡」。

官員表示，經濟泡泡使得台灣與國際的商務交流得以持續進行，因有些高階國際商務人士時間寶貴，有的甚至是當天進出，若有專案開放，自然能增加其來台意願。

政府為因防疫需求，曾實施的入境檢疫措施，最初為14天居家檢疫加7天自主健康管理（14+7），隨著疫情的變化，逐步放寬為「10+7」、「7+7」、「3+4」，以及未來擬實施的「0+7」。

直到政府於今年3月7日鬆綁商務客入境措施後，經濟部針對外籍商務人士提出入境專案申請，此措施被稱為「經濟泡泡」，藉此確保外籍商務人士來台洽公不受防疫措施限制。（編輯：黃國倫）1110922