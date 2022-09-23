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解封行情失靈 航空雙雄股價續挫

2022/9/23 12:16（9/23 12:22 更新）
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台灣入境「0+7」將上路，但航空雙雄23日延續22日解封行情失靈走勢，華航、長榮航盤中跌幅皆逾3%。圖為22日台北松山機場觀景台，民眾拿起手機與飛機自拍留念。（中央社檔案照片）
台灣入境「0+7」將上路，但航空雙雄23日延續22日解封行情失靈走勢，華航、長榮航盤中跌幅皆逾3%。圖為22日台北松山機場觀景台，民眾拿起手機與飛機自拍留念。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北23日電）台灣入境「0+7」預計10月13日上路，日本也規劃10月11日起撤除入境人數上限、解禁個人旅行，但航空雙雄今天延續昨天解封行情失靈走勢，華航、長榮航盤中跌幅皆逾3%。

除了入境免居隔（0+7）措施，行政院長蘇貞昌昨天也表示，每週入境人次將提高到15萬人次，開放免簽證國家入境且取消觀光近團令；日本首相岸田文雄在晚間也宣布，10月11日起撤除入境日本人數上限，解禁個人旅行，短期停留者也可免簽證。

然而台、日陸續釋出的解封措施並未推動航空雙雄股價走揚，華航、長榮航繼昨天盤中賣壓出籠，尾盤收黑後，今天股價延續低迷走勢。

華航開盤下跌新台幣0.1元，盤中雖一度翻紅漲至22.6元，但盤中賣壓出籠，最低至21.4元，跌幅超過3%。

長榮航今天雖以上漲0.05元開出紅盤，早盤最高一度至34.5元，但盤中賣壓湧現，股價由紅翻黑，最低來到32.6元，跌幅逾3%。

法人認為，歐美因高通膨導致終端零售市場需求不振，加上海運塞港情況緩解，過去兩年支撐航空公司獲利的貨運業務紅利逐漸淡去，加上政府宣布解封時間後，航空股可期待的解封題材「利多出盡」，且國際油價比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前高，導致市場缺乏更多正面題材支撐信心。（編輯：楊蘭軒）1110923

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