高捷小港林園線獲核定 陳其邁盼最快年底動工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄24日電）行政院長蘇貞昌昨天核定高雄捷運小港林園延伸線，預計民國119年通車。高雄市長陳其邁今天說，希望最快年底或明年初發包動工，也會在當地設工區前進指揮所。

行政院核定高捷小港林園線計畫，總經費新台幣533億元，預計年底動工、119年完工通車，補足南高雄通往市區捷運路網缺口。陳其邁出席高雄市全民運動嘉年華「排舞young港都」會前接受媒體聯訪說，希望最快年底或明年初發包動工，也會在當地成立工區前進指揮所。

陳其邁表示，小港林園線總經費533億元，其中中央補助313億元。這個是自己上任後核定的第3條捷運線，希望能加速讓高雄捷運路網形成。尤其捷運林園線對於解決包括林園、小港等沿海地區，串連到整個半導體S廊帶，以及重要產業園區來講非常重要，未來延伸到屏東，也會促進海線地區產業觀光。

陳其邁說，捷運路網配合交通建設引導地方開發，除了都市計畫通盤檢討，也將召開說明會。在7個捷運站站體，林園區也會有聯合開發、興建社會住宅等，讓年輕人住屋負擔減輕。

他指出，未來配合林園、汕尾地區等海岸線整治，也會搭配整體觀光，讓沿線生活能夠改善。（編輯：張芷瑄）1110924