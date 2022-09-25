屏東榮總將開幕 蘇貞昌盤點力求每步踏實到位

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屏東榮民總醫院預計在今年11月開幕，設有心臟內科、神經內科、神經外科、骨科等29個醫療專科，未來將會增設至34個，提供急救創傷、心臟血管、腦中風等照護。中央社記者李卉婷攝 111年9月25日

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東榮民總醫院預計在今年11月開幕，行政院長蘇貞昌今天下午視察，並全面盤點醫事人力、設備儀器、員工宿舍等，蘇貞昌表示，為屏東民眾健康服務，要很踏實的每一步均到位。

屏東榮民總醫院長吳東霖進行簡報指出，全院開幕後設有心臟內科、神經內科、神經外科、骨科等29個醫療專科，未來將會增設至34個，提供急救創傷、心臟血管、腦中風等照護。長期目標在民國118年成為準醫學中心。

蘇貞昌參觀了院內的複合式手術室、加護病房及全台灣第3台、要價逾新台幣1億元的直線加速器，可精準治療癌症。

蘇貞昌致詞表示，醫院開幕，醫生、儀器、護理人員都要是一流的，護理人員的宿舍也要到位，讓屏東榮民總醫院為屏東鄉親健康生命做最好的服務。

蘇貞昌提到，開幕前設備都要到位才會有病患，甚至也會跑到屏東來就醫，但這不是在招生意，而是屏東真得等太久了。建院過程，不是一步到位，而是要踏實的每一步均到位。

屏東縣長潘孟安指出，縣府全力配合外，也希望醫院能縮短中長期目標期程，這對屏東會是一大福音。（編輯：黃世雅）1110925