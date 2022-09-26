蘇貞昌：閣揆要保衛行政執行力和效率 不是選舉

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（中央社記者陳俊華台北26日電）媒體報導，民進黨在基桃竹選情告急，年底選情被黨內人士視為「閣揆保衛戰」。行政院長蘇貞昌今天說，閣揆要保衛的是行政團隊的執行力和效率，不是選舉，「選舉是黨部負責」。

聯合報報導，蘇貞昌昨天啟動輔選，根據規畫，蘇貞昌將於選戰倒數2個月走遍全國，最後回防北部；民進黨人士指出，北3都成敗恐牽動內閣改組，今年選戰被視為「閣揆保衛戰」。

蘇貞昌上午出席「111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，他在會前接受媒體訪問時作出上述表示。

對於民進黨立法院黨團22日行文給資策會，要求提供台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安任職資策會期間業務執行概況，遭批違法擴權。

蘇貞昌回應說，資策會是由政府編預算及補助的財團法人，占3/4以上的經費，受立法院監督；所以立法院要相關資料，依相關規範進行就可以。

媒體也詢問，相關民調顯示，2018年新北市長選舉投給民進黨參選人蘇貞昌的民眾，現在只有約6成願意投給民進黨新北市長參選人林佳龍，甚至有18%要轉投給競選連任的新北市長侯友宜。

蘇貞昌說，挑戰現任者是仰攻、本來就比較困難，林佳龍學養俱佳且鬥志堅強，離投票還有60天，仍有待觀察，要給林佳龍加油。

媒體詢問，媒體人周玉蔻在電視上指控陳年緋聞隱私、並公開表示支持特定候選人，是否算公器私用。蘇貞昌說，台灣是民主、法治國家，也經歷多次選舉，對於廣播電視媒體規範都有相關法令，依相關規範進行就可以。（編輯：郭無患）1110926