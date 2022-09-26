蘇貞昌：若疫情穩定可控 約半個月後國境更開放

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圖為台北松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯報到。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院長蘇貞昌今天說，29日將放寬邊境管制政策，如疫情以目前的穩定可控方向發展，約莫半個月後國境將朝向更開放的目標前進，入境程序、採檢措施將大幅更動，請指揮中心與交通部預先宣導做好準備。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形及評估、邊境開放措施以及成人與兒童疫苗施打情況等議題。

蘇貞昌指出，本週四（29日）將放寬邊境管制政策，如疫情以目前的穩定可控方向發展，約莫再半個月後，國境將朝向更開放的目標前進。感謝交通部民航局及觀光局，在過去這段期間為國門把關，為防疫需求而生的邊境管制措施，也來到了最後一哩路。

蘇貞昌說，相關登機要求、入境程序、採檢措施以及通關動線等，都將進行大幅度的更動，對於政策調整而產生的制度變化，請指揮中心與交通部預先宣導，並持續與地方政府溝通協調，事前做好相關盤點及準備。

指揮中心在會中表示，全球疫情趨緩，總體降低約10%，但隨北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株為全球主流株，占比約76.6%，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內輕症、無症狀者為99.56%，將持續密切監測疫情走勢。

指揮中心指出，上週入境採檢陽性率持平，整體採檢陽性率為3.43%；上週入境總人數為3萬9318人次，其中自駕旅客占3%，親友或機關團體接送28%，防疫車輛使用率達69%，防疫旅宿使用率達48%。

指揮中心說，29日起將調升入境入境總量為每週6萬人，並取消機場唾液PCR、全面恢復免簽證待遇機制、入境檢疫3+4全程一人一室，將隨時關注盤整防疫量能，並精進通關動線。

衛福部在22日行政院會報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」，蘇貞昌聽取報告後指示，入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

有關疫苗接種狀況，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.6%，第2劑為87.5%，第3劑為73.1%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.4%，第4劑施打率則為10.5%，累積施打已超過6156萬人次。目前疫苗數量非常充足，應加強宣導，鼓勵民眾接種。（編輯：郭無患）1110926