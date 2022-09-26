首開轉型正義會報 蘇貞昌：落實人權鞏固民主體制

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（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院長蘇貞昌今天說，推動轉型正義工作，已提升至行政院層次，請相關部會加速處理各項問題並加強溝通；推動國家轉型正義教育，有賴各機關通力合作，將人權價值與轉型正義理念，深入並內化到每個人的生活，鞏固民主體制。

行政院晚間透過新聞稿表示，為接續推動轉型正義任務，行政院今天召開「推動轉型正義會報」第一次會議，由會報召集人蘇貞昌親自主持。

蘇貞昌致詞時表示，促進轉型正義委員會今年5月遞交任務總結報告，完成階段性任務後，各工作事項由國發會、內政部、文化部、法務部、教育部及衛福部等6部會扛起；行政院6月27日成立「人權及轉型正義處」，統籌推動轉型正義相關工作。

蘇貞昌表示，台灣從威權走向民主，是經過好幾代人的犧牲奉獻，過去威權時期造成的不公不義，並不會隨時間走過而自動平復，政府將以最大誠意，全力推廣轉型正義教育，彌平威權政府對政治受難者及其家屬的傷害，請各部會加速落實各項轉型正義任務。

蘇貞昌強調，推動轉型正義的工作，已提升至行政院層次，請相關部會在促轉會奠定的基礎上，加速處理各項問題、挑戰，並加強溝通；未來在政策研擬與法規制定、重點業務推動及促轉基金的運用等，都應有短、中、長程規劃，並訂出具體策略，設身處地從政治受難者及家屬的需求出發。

蘇貞昌表示，內政部預計年底成立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，明年起開辦權利回復相關作業；衛福部要進行受難者身心政治暴力創傷療癒工作，請做好前置準備，擴大量能辦理。

蘇貞昌說，他已聽取國家人權博物館與安康接待室修復的專案報告，並親赴現場視察，請文化部加速辦理相關工作。

蘇貞昌表示，轉型正義教育是「促進轉型正義條例」修法後明確化的任務，期望透過制定「國家轉型正義教育行動綱領草案」，讓行使公權力人員，審慎記取過往經驗，避免重蹈侵害人權、法制不彰的覆轍。

蘇貞昌強調，推動國家轉型正義教育，絕不是教育部一個部會的工作，有賴各機關通力合作，綱領將從2023年起執行，期待藉此綱領的實施，將人權價值與轉型正義理念，深入並內化到每個人的生活，鞏固民主體制。

蘇貞昌指出，至於尚待立法或需精進法制部分，包括國發會的「政治檔案條例」、法務部的加害者究責專法、文化部的不義遺址保存法制與「中正紀念堂管理處組織法」，及「促進轉型正義條例」整體檢討修正等，請相關部會參酌促轉會任務總結報告的建議積極辦理。（編輯：林克倫）1110926