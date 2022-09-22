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9/29起每週可入境6萬人次 0+7入境檢疫新制預計10/13上路

2022/9/22 11:22（9/22 12:24 更新）
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圖為桃機入境旅客排隊搭乘計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北22日電）衛福部今天在行政院會報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」，報告指出，將分階段逐步開放邊境管制措施，29日起將入境總量由每週5萬人次提升至6萬人次，並取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改發放4劑快篩試劑。

根據衛福部簡報，第一階段措施預計觀察一週後，試行將入境總量提升至每週15萬人次；入境者免居家檢疫，機場仍發4劑快篩；入境無症狀可搭乘大眾交通工具，以及開放非免簽國入境，一般社會訪問及觀光取消限團令。

報告中指出，第二階段則將規劃增加入境總量等各項措施，實施時間將依疫情狀況再行公布；中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝稍早在廣播節目中表示，入境「0+7」新制最晚10月中旬前上路。

行政院長蘇貞昌今天聽取衛福部在院會報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」後表示，入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。（編輯：楊蘭軒）1110922

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