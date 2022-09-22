入境0+7新制執行方向 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在廣播節目中表示，入境0+7新制最晚10月中旬前上路。相關執行方向受關注，指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增4萬6673例本土個案，本土疫情未達最高峰，但新增一名3歲男童染疫死亡，確診隔天被發現在家中猝死；另增加6例MIS-C個案，其中有一名4歲女童確診後隔101天現MIS-C症狀，創最長紀錄。

國內新增個案連續2天數目都比上週同期減少，指揮中心認為，依據上述現象分析，這一波BA.5疫情最高峰可能發生在上週三，但還是要保守觀察後續變化，若今天單日新增個案數據出爐後，出現連續3天確診人數都比上週同期下降，才可能推定上週達最高峰，將影響0+7新制上路時機。

預計下週起入境唾液篩檢改發4劑公費快篩，替0+7新制上路做準備，未來0+7入境者無須隔離，指揮中心研擬調整自主防疫期間用餐限制等，至於可否搭乘大眾運輸也可能有較大幅度改變，希望增加國外旅遊誘因，相關執行方向與細節將是今天下午疫情記者會關注焦點之一。

未來開放國門後，可能透過國際旅行、公務出現境外移入，感染在社區中的民眾出現本土個案，疫苗接種作業持續，50.4萬劑Novavax疫苗今天清晨抵台，王必勝昨天在記者會上提到，次蛋白疫苗效果不錯、副作用低，將提供12歲以上民眾接種基礎加強劑及追加劑使用，預計9月30日配送。

根據指揮中心統計，今年1月至9月20日，本土輕症、無症狀個案累計596萬9893例、占99.56%，中症累計1萬4900例、占0.25%，重症累計1萬1424例、占0.19%，其中死亡累計9789人。（編輯：管中維）1110922