王必勝：0+7入境檢疫新制最晚10月15日上路

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，行政院院會上午將討論開放入境檢疫「0+7」新制，會後記者會公布詳細執行日期可能性，預計最晚10月15日前上路。

王必勝接受廣播節目專訪說，「0+7」新制大致應是10月上旬上路，但詳細日期仍待行政院院會討論，今天也不一定會宣布日期，主要還是觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向。本來預期這週或下週達這波疫情最高，如果連3天確診數都比上週同期下降，才可能推定上週達最高峰。

他說，當初設定開放入境檢疫「0+7」新制上路時間，就是疫情達高點後，趨勢向下就大幅開放國境，現階段國內疫情趨勢仍須再觀察一週才可確定，希望透過「0+7」新制，入境者不用再隔離，開放調整自主防疫期間用餐等，搭大眾運輸也可能大幅改變。

王必勝表示，「0+7」新制將有條件解除入境檢疫限制，由專家綜合判斷，如行政院首席防疫顧問張上淳也參與會議，以科學角度討論，未考慮中國或台灣節慶時間。（編輯：李明宗）1110922