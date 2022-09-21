邊境何時開放？王必勝：再觀察一兩週 最快10月上旬

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北21日電）COVID-19本土確診數連2天較上週同期少，工商界呼籲入境「0+7」免居家檢疫。指揮中心指揮官王必勝今天說，還要觀察1到2週，最快10月上旬再開放邊境，「也有這可能」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，今天新增4萬6673例本土個案，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會說明，因假期效應，雖然比昨天稍微增加一些，但跟上週同天4.9萬相比，下降約6%。

工商界和旅遊界紛紛呼籲政府開放國門，恢復正常經濟和生活。指揮中心指揮官王必勝說，每個人或團體站在自己立場著想這很正常，但防疫政策要在防疫、經濟和生活中取得平衡，情況允許下的策略就是穩健開放，相關策略都在討論中。

目前台灣入境檢疫採3+4，台大公衛學者陳秀熙建議，機場唾液篩檢應改成快篩替代，以降低機場防疫人員工作量。王必勝重申，隨未來國境開放，入境人數增加，唾液篩檢會造成等候時間太長，已規劃如何發放快篩。

王必勝昨天提到，近2天都有密集討論入境檢疫「0+7」（免居家檢疫、7天自主防疫）政策，討論重點是執行內容及上路時程，實施規劃與國內疫情息息相關，需要觀察這一波BA.5疫情何時到達最高峰，出現反轉後才有可能推行新的邊境制度。

今天王必勝重申，邊境開放涉及各部會，都在積極討論中，雖然連續2天病例數比上週同期下降，但是幅度不大，也不足以判定是否已經過了疫情高峰且趨勢向下。

目前入境檢疫3+4（3天居家檢疫、4天自主防疫，全程1人1室），王必勝強調還要觀察1到2週，若要擴大開放邊境，會先公告後實施，目前就是10月沒有錯，10月上旬也是有可能，還是要看疫情變化。（編輯：陳清芳）1110921