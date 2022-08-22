調查：近4成民眾未來半年想買日幣 逾半為旅遊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）國泰金今天發布8月國民經濟信心調查，詢問民眾增持日幣意願與原因，調查結果顯示，37.6%民眾未來6個月有意願增持日幣，近55%民眾表示持有日幣是為了赴日旅遊使用。

日本央行持續寬鬆貨幣政策基調，讓日圓跟其他貨幣相比明顯疲軟，根據台灣中央銀行截至8月19日統計，日圓兌美元今年以來貶值幅度達15.77%。不過，近期台灣銀行日圓現鈔賣出價多在0.22元，並未再創歷史新低。

國泰金今天發布調查結果，在時事題部分，詢問民眾對未來6個月增持日幣的意願與目的調查。

調查顯示，61.8%的民眾過去6個月未買日幣，其中39.4%民眾未來6個月不會增持，22.4%則想持有日幣；28.7%民眾過去6個月有買日幣，其中15.2%民眾預計會增持，13.5%不想增加。整體而言，有37.6%民眾未來6個月有意願購買日幣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對民眾想持有日幣的原因，調查指出，高達54.8%的民眾持有日幣目的為日本旅遊用，12.8%民眾期待賺取匯差，2.3%民眾有意願投資日幣計價金融資產，僅0.7%民眾欲投資日本房地產，另外有29.4%民眾表示不確定或不知道。

國泰金表示，本項調查進行期間為8月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬127份有效填答問卷。（編輯：張均懋）1110822