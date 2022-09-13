台人赴日可上網申請電子簽 旅遊業：仍須受付濟證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本將從14日起開放台灣可申請電子簽證。圖為民眾在淺草寺雷門前合影。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北13日電）日本將從14日起開放台灣可申請電子簽證，旅遊業者今天表示，雖然可以縮短申請簽證的作業時間，但目前台灣旅客赴日還是需要申請「受付濟證」。

日本外務省9月12日宣布，原本開放加拿大籍及美國籍人士線上申請電子簽證，將從9月14日中午（台灣時間上午11時）起擴大到「居住台灣的台灣籍人士」，國人未來赴日將更簡便。不過，必須先由日本國內擔保責任者在「入國者健康確認系統」（ERFS）線上申請並取得「受付濟證」。

根據公益財團法人日本台灣交流協會解釋，「受付濟證」指的是由日方擔保責任者（企業、學校、團體等）於入國者健康確認系統進行線上申請，填入預定申請簽證人員的相關資訊、同意誓約書內容等手續後所取得的文件。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，日本宣布改由電子簽的方式，可以縮短作業時間，以及解決日台交流協會人力不足的問題，這問題不只出現在台灣，很多國家也都因為日本外館的人力不足，導致觀光客無法辦理簽證入境日本。

李奇嶽說，改成可以上網辦理電子簽證，除縮短作業時間跟免去舟車勞頓外，目前申請仍需要受付濟證才可以上網申請，但相信改為電子簽也是為了即將開放自由行，未來相關邊境政策也會逐步放寬，朝越來越開放的腳步。

李奇嶽說，從日本上次放寬類自由行後，約2週的時間就已經有協助近300人申請受付濟證。（編輯：陳政偉）1110913