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日本觀光鬆綁 旅遊業者估旅客成長3成

2022/8/31 13:24
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（中央社記者余曉涵台北31日電）日本今天宣布鬆綁觀光條件，旅遊業者坦言，算是「類自由行」，台灣旅客可請旅行社協助找當地地接旅行社作為擔保後，就可辦理觀光簽證出遊；觀光局也指出，這種模式不算在禁團令範圍。

日本首相岸田文雄今天宣布，將鬆綁有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫的邊境管制措施，9月7日起每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人提高為5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境。

有關日本新制，交通部觀光局也回應，如果是由台灣旅行社組團、出領隊，且負責帶團到日本當地，還是屬於禁團令的範圍，但若旅行社販售機加酒自由行或者協助引薦當地地接旅行社，沒有向旅客營利，就不是禁團令範圍。

創新旅行社董事長李奇嶽也表示，日本放寬規定後，就是「類自由行」，實務上來說，台灣旅客已經可以赴日旅遊，只是跟過去說走就走不同，赴日前必須要有日本當地旅行社做擔保、協助保險、發受濟付證給旅客辦理觀光簽證，5到7天的行程手續費約1萬到1萬5000日圓。

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李奇嶽指出，日本的規定是1人以上就算是團體，因此對於旅行社來說，在現行法令下旅行社販賣機加酒，協助旅客跟當地地接旅行社聯絡，估計赴日旅客的數字將可成長3成。

不過，李奇嶽表示，目前還卡在的問題是簽證跟航班問題，目前航班數目還是太少，機票價格也比過去還要貴，而簽證上台灣申請觀光簽證至少要等1個月，這2部分仍會影響旅客赴日意願。（編輯：陳仁華）1110831

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