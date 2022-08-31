日本鬆綁邊境管制 9/7起開放無導遊團客入境

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本首相岸田文雄今天宣布，將鬆綁有關COVID-19防疫的邊境管制措施，9月7日起每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人提高為5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境。

岸田日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在首相寓所進行療養與遠距執行公務，今天起正常上班，上午11時（台灣時間10時）在首相官邸（行政中心）召開記者會，說明防疫政策以及前首相安倍晉三國喪等事宜。

在因防疫所設的邊境管制措施放寬部分，岸田表示，目前世界各國國際交流趨於活絡，日本也參與國際交流，將善用日圓貶值等，放寬邊境管制措施。

岸田說，從9月7日起平均每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人將放寬為5萬人。此外，原本規定訪日外籍觀光客須符合有導遊陪同且參團，這項條件將放寬，允許沒有導遊陪同的團客入境日本。

日本政府原本要求所有入境日本者須持搭機前72小時以內的PCR陰性檢測報告，但從9月7日起，只要打過3劑疫苗者，不須持PCR陰性證明報告。

根據日本出入國在留管理廳（出入境管理局）的統計顯示，7月入境日本的人數平均每天約1萬4000人。

日本政府相關人士表示，8月有時一天入境人數達2萬人。各航空公司將視政府規定的入境人數上限調整國際航班。

目前七大工業國集團（G7）當中，只有日本設入境人數上限。岸田表示，將視疫情，階段性放寬限制。（編輯：周永捷）1110831