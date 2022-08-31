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韓國解除入境前PCR 台旅客免簽延長至10月

2022/8/31 11:27（8/31 11:47 更新）
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韓國防疫當局宣布，9月3日起解除入境前須接受PCR採檢規定。圖為首爾市地標之一的光化門廣場8月6日重新開放。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）為促進觀光產業復甦，韓國防疫當局今天宣布，9月3日起解除入境前須接受PCR等COVID-19採檢規定；文體部表示，8月暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境措施，延長至10月底。

KBS電視台等韓媒報導，文化體育觀光部今天表示，法務部、外交部、疾病管理廳等相關部會在第102次海外移入狀況評價會議中，決定對台灣、日本及澳門旅客的限時免簽入境措施延長至10月31日。

相關部會8月初決定從8月4日至8月31日，暫時開放台日澳門旅客免簽入境，旅客僅需在起飛72小時前至電子旅行許可制度（K-ETA）官網填報個人資訊並取得旅遊許可。免簽期間將屆，韓國業界出現不少希望延長實施的聲音。

文體部表示，先前配合首爾市觀光宣傳活動「首爾慶典2022」（Seoul Festa 2022）開放限時免簽入境，促使台日外籍旅客訪韓人次較7月增加97%，考量首爾及釜山市接下來將舉辦韓國文化慶典、2030釜山世界博覽會申辦祈願防彈少年團（BTS）演唱會等大規模活動，決定延長實施。

韓國中央災難安全對策本部今天也宣布放寬入境規定，9月3日起所有入境韓國旅客皆不須提交入境前採檢陰性證明。韓國現行規定，所有海外入境的旅客必須提交入境前48小時內的核酸檢測（PCR）檢查、或24小時以內的抗原快篩（RAT）檢查陰性報告。

不過，旅客入境後一天內仍須接受PCR檢查，以避免海外流行變種病毒株流入韓國境內。（編輯：馮昭）1110831

▼韓國COVID-19每日新增確診7天平均走勢
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