星國疫情穩定 濱海灣花園牛車水中秋活動盛大回歸

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新加坡濱海灣花園中秋燈會登場，活動亮點包括由19名受刑人製作的「五虎臨門」燈飾。圖攝於27日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月30日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）新加坡疫情趨穩，今年歡慶中秋的活動規模也隨之擴大，當地知名景點濱海灣花園及牛車水等地，除了有璀璨絢麗的各樣燈飾，還有戶外市集及表演，吸引不少民眾呼朋引伴前往。

中秋節即將到來，雖然新加坡和台灣都慶祝中秋，但方式不一樣。在新加坡，中秋不烤肉，主要慶祝方式是與家人團聚、提燈籠賞月及品嚐月餅。

新加坡濱海灣花園（Gardens by the Bay）的「濱海花園慶中秋」是每年主要慶祝活動之一，過去兩年受疫情影響，活動規模縮小。隨著當地疫情趨穩，今年活動規模擴大，除了燈會，往年的戶外市集及表演活動也終於回歸。

今年主題為「聚」，活動日前登場，將持續至9月11日。濱海灣花園節目策劃助理處長張瑩兒接受中央社記者訪問時表示，今年重點燈飾為「百鳥群聚、百鳥朝鳳」。

這座11公尺高的主燈靈感來自百鳥朝鳳的民間傳說。張瑩兒指出，據說鳳凰以前是不起眼的小鳥，但非常勤勞收集食物，有一年發生旱災，很慷慨地分享食物給其他鳥兒，幫助其他鳥兒度過災難。

她說，另一個亮點燈飾是「五虎臨門」，由濱海灣花園與「黃絲帶計畫」合作，透過19名受刑人製作一組燈飾作品，藉以展現他們的才華。

「五虎臨門」由5隻顏色各異的老虎造型燈飾組成。根據介紹，布老虎是這組燈飾的靈感來源，在華人文化中，老虎有著驅除災難、邪惡及保護平民百姓的象徵，民眾將這些特徵轉化成布製玩偶，有驅邪、祝福的寓意。

其他亮點燈飾包括「繽紛日常」，以韓國傳統手工紙製作而成，呈現動物們一起放風箏、一起玩韓國民俗遊戲的景象。這組燈飾於2021年首爾燈節首次亮相，傳遞人們對疫後生活的憧憬，期待快樂日常到來。

「燈廊」則是由約1000個手繪紙燈籠打造而成的繽紛走道。

除了各項燈飾，張瑩兒表示，今年也是疫情以來，戶外市集、戶外文化表演首度回歸。

濱海灣花園指出，戶外市集共聚集了超過10個攤販，販賣各類亞洲美食。週末戶外文化表演包括傳統及現代的音樂、舞蹈及戲劇演出。

不僅於此，濱海灣花園「擎天樹林」每晚的燈光音樂秀也搭配月亮主題組曲，點亮夜空。

此外，新加坡中國城「牛車水」也設有許多大小不一的中秋燈飾，增添佳節氣氛。

星媒報導，這是時隔2年，牛車水一帶首次恢復實體中秋慶祝活動，今年主燈為10公尺高的月餅造型燈飾，搭配兔子造型燈飾。今年也首次推出美食街，由16個攤位販售各樣小吃。（編輯韋樞／黃自強）1110830

新加坡濱海灣花園中秋燈會登場，今年的主燈以「百鳥朝鳳」民間傳說為主題打造而成。圖攝於27日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月30日

新加坡濱海灣花園中秋燈會登場，來自韓國的「繽紛日常」燈飾，以韓國傳統手工紙製成，呈現動物們一起放風箏、一起玩韓國民俗遊戲的景象。圖攝於27日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月30日