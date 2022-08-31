成都大連疫情升溫 深圳再祭管控市民怨快被逼瘋

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中國31日公布新增本土COVID-19病例1675例，成都、大連及深圳疫情升溫。圖為30日民眾在深圳一處篩檢站排隊採檢。（路透社）

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（中央社台北31日電）中國官方今公布新增本土COVID-19病例1675例，成都、大連及深圳疫情升溫，其中深圳部份地方全域管控，媒體報導深圳市民對長期高強度防疫反彈，「感覺去哪都可能被封，快被逼瘋」。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，30日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1818例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入143例、本土1675例。

其中新增本土確診349例，主要包括四川164例、西藏45例、海南36例、廣東25例等。另本土無症狀感染有1326例，分別為西藏674例、四川107例、青海84例及遼寧71例等。

據陸媒整理，當前疫情發展受矚地方包括西藏拉薩市新增感染289例、四川成都市新增190例、遼寧大連市新增65例、海南三亞市新增46例、廣東深圳市新增37例。

成都當局30日表示，當前病例增長速度快，疫情正處於快速上升期。本輪疫情與健身游泳館、水世界有關聯。自今天起嚴格控制人員聚集，停止各類聚集性活動，成都國際汽車展覽會也暫停舉辦。

大連市表示，本次疫情主要發生在市內，並透過大眾交通工具及農貿市場等場所放大。與以往疫情點狀爆發不同，本次擴散面廣，傳播風險大。

另據香港星島日報今天報導，深圳疫情升溫，福田、羅湖、龍崗及龍華區採取多日的全域管控，多個街道居民「足不出戶」，且29個地鐵站停運，另有5家醫院停診，引起一些市民強烈不滿。

有深圳市民受訪時抱怨：「感覺你去哪都可能被封，我已經快被逼瘋了，基本上每個人見面都在罵人！」據悉，深圳實際封控範圍遠遠大於官方公布的四區，本來較為配合的市民也逐漸厭倦了長期的高強度防疫。

另外，香港疫情持續延燒，30日公布新增8848例確診，其中8611例屬本土感染。香港衛生防護中心表示，全港近半患者感染Omicron變異病毒株BA.5，雖二次感染占比例維持1%至2%未有大幅上升，但可能會越來越多人二次感染，疫情恐尚未見頂。

澳門30日則公布新增5例輸入及3例復陽病例，5例輸入病例分別自美國、英國、菲律賓、香港等入境，列為無症狀感染者。3例復陽者分別由葡萄牙、英國、香港入境。 （編輯：唐佩君/陳沛冰）1110831