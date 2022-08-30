中國深圳爆發疫情 首見BA.5.2.1子分支BF.15病例

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中國官30日公布新增COVID-19病例共1829例，科技重鎮深圳又爆疫情復燃，當地首度發現感染BA.5.2.1子分支BF.15的病例。圖為29日深圳為防疫設置路障。（路透社）

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（中央社台北30日電）中國官方今公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）共1829例，重災區四川、西藏與海南疫情還在燒，科技重鎮深圳又爆疫情復燃，當地首度發現感染BA.5.2.1子分支BF.15的病例。

衛健委官網上午公告，29日零至24時，中國新增確診382例，境外輸入33例，本土349例中，四川167例，西藏49例，海南37例，廣東24例，新疆14例，重慶市11例等。

另新增無症狀感染者1447例，境外輸入79例，本土1368例中，西藏645例，四川109例，青海103例，黑龍江66例，海南55例，遼寧50例，天津市43例，新疆40例等。

這波延燒新疆、西藏、四川與海南等地的疫情目前仍未趨緩，中國官媒健康時報29日報導，像是海南三亞市的疫情已持續29天，截至28日24時，累計確診6415例，無症狀感染者8922例，共計1萬5337例。

報導說，杭州師範大學附屬醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師戴一帆分析，三亞疫情的主要病毒是Omicron的分支BA.5.1.3，傳播力略強於既往毒株，但致病性沒有增強，加上疫情爆發期間正值暑假，三亞遊客多，防疫難度高。

至於在中國科技重鎮深圳方面，據香港01今天報導，深圳疫情升溫，28日通報新增11例本土病例，29日新增本土染疫數驟增至35例，包括本土確診24例及無症狀感染者11例。

據深圳衛健委官網，比對8月23日以來深圳市所有病例的基因組序列，大多數個案感染為首次在當地發現的BF.15，這是BA.5.2.1的子分支，另外部分個案感染BA.5.2、BA.5.2.1和BA.2.2。

深圳衛健委指出，BF.15「傳播速度比它老祖宗更快」，隱匿性和傳播力更強，非常「狡猾」，「人、物、環境」都要嚴防死守，未來一段時間，將是全市疫情防控壓力最大、風險最高、形勢最嚴峻時期。

01報導說，深圳當局已發布一系列防疫措施，包括24個地鐵車站與335個公車站停駛，一連4日羅湖區、福田區、龍崗區全域管控，批發市場和卡拉OK等暫停營業、禁止餐廳內用、開展全員核酸檢測「一日一檢」等。

中國衛健委另通報，截至8月29日24時，中國現有確診病例6483例（其中重症病例29例），累計報告確診病例24萬2689例；尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬2465例。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110830