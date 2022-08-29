BA.2傳播速度快 中國硬拚清零也擋不住

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（中央社台北29日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1696例，當局證實這波疫情的主要病毒是變異株Omicron的亞變異BA.2.76，兩天不到就能傳播一代，8月以來已蔓延至14省。

據中國衛健委官網上午通報，28日零時至24時，新增確診352例，境外輸入51例。本土301例中，四川省161例，海南省34例，西藏省24例，河南省14例，黑龍江省11例，廣東省10例，重慶市10例等。

新增無症狀感染者1344例，境外輸入89例。本土1255例中，西藏570例，海南98例，四川87例，河南84例，青海79例，新疆48例，河北省42例，黑龍江33例，江西省32例，甘肅省28例，天津市27例等。

中國官媒健康時報網28日報導，多個省份與城市於27日及28日展開病毒溯源調查，像是四川成都、重慶、遼寧瀋陽和本溪、河北石家莊、甘肅定西隴西縣等地皆通報，因變異株Omicron的亞變異BA.2.76導致疫情蔓延。

其他發現BA.2.76蹤跡的省市還包括浙江杭州和溫州、河北石家莊、廣東廣州、福建福州和廈門、雲南昆明以及山西、陝西、青海，初步統計約莫蔓延至14省市。

西藏這波疫情的爆點拉薩市則是9日就通報相同的病毒溯源，健康時報網說，這也是中國首次公開報導發現BA.2.76。

溫州市疫情防控專家組組長曾士典19日受訪指出，綜合分析中國各地疫情現況，BA.2.76變異株是目前傳染性最強、傳播速度最快的毒株。

溫州市8月12日爆發省外航班輸入性疫情，一架飛機上3人染疫至少波及36人，即使座位相隔13排的乘客也不能倖免。

曾士典指出，從溫州染疫者發病情況來看，主要是上呼吸道感染，潛伏期短，1到2天就發病，傳染力更強，並說：「BA.2.76病毒載量高，2天不到就能傳播一代。」

重慶沙坪壩與九龍坡疫情也是BA.2.76引發。重慶市疾控中心主任醫師羅飛27日表示，最近有名感染者未佩戴口罩到公園活動，同時在場的大多數人也未佩戴口罩，雖然這是戶外開放場地，但仍然導致後續逾30人感染。

BA.2.76造成的疫情使得當前中國硬拚清零的防疫政策面臨嚴峻挑戰。

廈門市疾病預防控制中心新冠疫情防控首席專家王明齋證實，BA.2.76傳播速度快、傳染力強且隱匿性強，部分患者潛伏期僅1天，有些3天4天甚至更久，為發現隱匿在社區染疫者，需要連續進行多輪的核酸檢測。

王明齋還說，BA.2.76的傳播力甚至比BA.5更強。

BA.5也是Omicron的亞變異，據世界衛生組織（WHO）24日發布的流行病學週報指出，當前全球疫情的主流病毒株仍是BA.5。

據中國衛健委，截至8月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國現有確診病例6648例（其中重症病例33例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬。

尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬2062例（境外輸入736例）。

中國窮於應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，近來雲南、浙江與廣東等地，陸續通報輸入性瘧疾病例，而去年6月30日WHO才認可中國經70年努力，終於徹底撲滅瘧疾，如今又面臨再爆發瘧疾疫情的風險。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110829