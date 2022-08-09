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拉薩衛健委：本輪疫情病毒株為BA.2.76

2022/8/9 13:04
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（中央社台北9日電）COVID-19入侵西藏首府拉薩，迄今發現18人初篩陽性。拉薩市衛健委今天表示，本輪疫情有3個特點，包括病毒株是Omicron BA.2.76、屬輸入性疫情及家庭聚集發病。

綜合新京報等陸媒報導，拉薩市應對新冠肺炎疫情防控工作領導小組舉行記者會指出，7日發現首例初篩陽性後，展開核酸檢測排查工作，迄今發現1個20人份核酸採樣檢測異常，1個單人核酸採樣異常，相關人員均需覆檢。8日拉薩市啟動全域全員核酸檢測，已接近完成。

拉薩市衛健委副主任嚴周忠表示，從7日以來報告的病例和病毒全基因測序結果分析，拉薩市本輪疫情呈現3個特點，一是本輪疫情的病毒株是Omicron BA.2.76，二是流行病學調查和環保採樣結果顯示本輪疫情是輸入性，三是家庭聚集發病。

拉薩市當局表示，會以最大限度減少疫情對經濟社會的影響，盡快控制疫情。

由於疫情，布達拉宮、羅布林卡、西藏博物館今起暫停對外開放。

西藏時隔920天後出現確診病例，8日拉薩市公告發現18名初篩陽性人員，已劃定1個高風險區與15個中風險區。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110809

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