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西藏疫情問責百餘官員 分析：重清零政策與對習近平忠誠

2022/8/28 17:34（8/28 18:24 更新）
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西藏、海南相繼爆發COVID-19疫情，當地多名官員被以防疫不力名義問責。圖為西藏拉薩貢嘎機場。（中新社）
西藏、海南相繼爆發COVID-19疫情，當地多名官員被以防疫不力名義問責。圖為西藏拉薩貢嘎機場。（中新社）
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（中央社台北28日電）西藏、海南相繼爆發COVID-19疫情，當地多名官員被以防疫不力名義問責。學者剖析，清零政策在中共20大前仍是最重要事項，嚴厲處罰失職官員代表對於清零政策的認同和對於習近平的忠誠。

香港南華早報（SCMP）28日報導，西藏、海南相繼出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，多名官員被問責、被懲罰，各省分現正熱中於在中共20大前展現其對於清零政策的重視。

西藏從疫情發生初期、2020年1月以來，僅有一名來自湖北省的移入病例；直到今年8月8日才有疫情蔓延到西藏多個城市的情形。西藏有100多名官員因未能遏止疫情擴散，在8月份被解僱或被訓斥。

據官媒西藏日報報導，自治區首府拉薩於上週有22名官員受到紀律處分。西南部城市日喀則市有77名官員被指責怠忽職守面臨紀律處分，其中10人失業；另有10多名官員因為表現突出被提拔。

觀光熱點海南在爆發疫情後，官方隨即宣布多個城市採取靜默管理，飛機航班停飛，導致數萬名遊客滯留當地，場面非常混亂。三亞市吉陽區委書記顧浩於16日被免職，另有多名官員也被問責。

報導指出，中國單日新增病例數量與其他國家相比可說是「微不足道」，但在清零總方針下，這些情況都被視作重大疫情。西藏、海南的官方聲明都提到，這些官員因為防疫工作不確實、官僚主義嚴重、怠忽職守而被處罰。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，清零政策在中共20大召開前仍是政治議題第一位。中共20大具備里程碑意義，習近平很可能會開始前所未有的第3個任期，主要領導層也會改組。

他認為，大規模處罰、問責官員是在提醒地方政府目前的首要任務是什麼，清零政策仍是國內最重要、不可退讓的工作；嚴厲處罰也是各省或地區黨委書記對於習近平表達忠誠的方式，因為這代表他們非常認真看待清零政策。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110828

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