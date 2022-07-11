中國清零防疫政策不改 下半年經濟將持續疲軟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）香港「南華早報」（SCMP）今天報導，專家分析，受到北京當局持續清零防疫政策等諸多不確定因素影響，中國下半年的對外貿易與國內消費恐難強勁反彈。

報導說，保銀資產管理有限公司總裁及首席經濟學家張智威表示，由於預期西方國家經濟前景不佳，國際需求益減，中國出口將大幅放緩。

他說：「今年上半年，中國面臨的主要問題是供應鏈，不過時序進入下半年，需求（益減）可能是主要罩門，而且動能不足的對外貿易，不太可能成為中國經濟成長的發動機。」

也有分析人士稱，清零防疫政策等諸多不確定因素，將使得國內消費持續籠罩著陰霾，儘管出現些許復甦跡象，但仍將遠不如疫情爆發前的程度。

張智威指出：「受清零防疫政策的影響，國內消費與整體服務業仍持續緊縮，同時也損及民眾的收入。」並說出遊或者出入人多公共場合，民眾意興闌珊，這些都是不利於振興消費的行為改變。

儘管如此，中國當局仍堅持嚴格的防疫措施，像是中國南部的海南省海口市，還有西北的甘肅省蘭州市，皆下令全面封城。

海口是從9日展開為期一週的封城，此前則是發現為數不多的染疫病例，於此同時，蘭州將從即日起展開約莫也是一週的臨時封城，但中國決策者又說，清零還不夠，打算再加碼。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還在燒就是最大的不確定因素，當然還有俄烏戰爭與中美貿易爭端等，並說疫情難徹底斷根，當然也就不太可能全面開放邊境。

中國社會科學研究院經濟研究所上週公布報告，同樣指出，中國下半年國內消費不太可能強勁反彈。

報告指出，由於疫情造成的負面衝擊止不住，下半年失業率仍可能居高不下，對於國內消費需求與進口都構成了壓力，還說國內消費需求的強勁反彈可能性微乎其微。

因中國估算，今年4至5月「最黑暗時刻」期間，由於執行封控及其他強硬防疫措施造成損失，中國金融數據、訊息和軟體服務企業Wind預測，中國4至6月也就是第2季的經濟成長率是1.4%，這是兩年多來最低。

麥格理銀行（Macquarie）首席中國經濟學家胡偉俊說：「決策者措辭不太可能瞬間不提清零，也就是說，他們可能會重新界定，盡可能減少對經濟影響的清零，我們認為，最近隔離天數從21天減為10天就是開端。」

至於中國高層對於當前的經濟現況欠佳已心裡有數。國務院總理李克強坦承，中國今年度的經濟成長率可能達不到原先設定大約5.5%的目標，而且比較實際的目標是只求第2季達到正成長。

中共領導人習近平也認了因防疫清零損經濟，但仍堅持不會改弦易轍，並於6月29日赴武漢考察表示：「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110711