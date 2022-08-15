中國房市處於築底階段 16至24歲失業率達19.9%

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（中央社台北15日電）中國國家統計局今天公布最新經濟數據，今年首7個月商品房銷售面積及銷售額分別年降23.1%及28.8%，目前房地產市場仍處於築底階段；16至24歲人口調查失業率攀升至19.9%。

中國國務院新聞辦公室今天舉行7月份國民經濟運行情況新聞發布會，據中國國家統計局公布，1至7月房地產投資年降6.4%，降幅比1至6月份擴大1個百分點。

7月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年增3.1%和0.9%，漲幅比上月均回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年降0.5%和2.5%，降幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。

1至7月全國城鎮新增就業783萬人。7月全國城鎮調查失業率為5.4%，比6月下降0.1個百分點，較5月下降0.5個百分點。

不過，16至24歲人口調查失業率，由5月的18.4%及6月的19.3%，進一步攀升至7月的19.9%。25至59歲人口調查失業率則由5月的5.1%及6月的4.5%，下降至7月的4.3%。

7月全國規模以上工業增加值年增3.8%，比上月回落0.1個百分點。7月全國服務業生產指數年增0.6%，比上月回落0.7個百分點。

7月社會消費品零售總額約人民幣3.5兆元，年增2.7%，比上月回落0.4個百分點，其中餐飲收入年降1.5%。1至7月社會消費品零售總額年降0.2%。

1至7月全國固定資產投資（不含農戶）31兆9812億元，年增5.7%，比1至6月回落0.4個百分點，當中基礎設施投資年增7.4%，製造業投資年增9.9%。

7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。7月全國工業生產者出廠價格年增4.2%，漲幅比上月回落1.9個百分點。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，全國城鎮調查失業率目前是衝高回落的態勢，就業總量壓力和結構壓力依然存在。全國失業率總體水平高於去年同期，青年人失業率仍然處於歷史較高水平。

他表示，下階段要繼續落實穩經濟一攬子政策，推動經濟持續恢復，擴大就業崗位，加強對大學生等重點群體就業幫助，推動就業形勢穩定向好。

付凌暉指出，今年以來房地產市場呈現下行態勢，目前仍在築底階段，房地產投資也有所下降。最近有些地方出現房地產項目交付問題，但從全國看大部分施工期在2年以上，接近交付期的房地產開發項目建設進度保持平穩，總體風險可控。

他說，隨著房地產市場長效機制不斷完善，因城施策效果逐步顯現，房地產市場有望逐步穩定，對於經濟影響逐步改善。

他認為，7月疫情防控和經濟社會發展各項政策持續見效，國民經濟延續恢復態勢；但同時因世界經濟滯脹風險上升，中國國內經濟恢復基礎尚不牢固。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110815