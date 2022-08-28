日本東京疫情稍緩 新增病例連7天低於上週同日

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，但東京今天新增確診病例已連續一週較上週同日來得減少，疫情出現趨緩跡象。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時20分止，全境共新增15萬51例確診病例及201例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬5834例確診病例，較上週日減少8946例，已連續一週低於上週同日。

東京都截至今天為止7天平均單日新增確診病例為1萬9544.4例，是前一週平均的75.5%，疫情呈現降溫跡象。日本經濟新聞統計，東京都至今累計病例數288萬6324例，包括5237例死亡病例。

大阪府今天新增1萬1606例確診病例，較上週日減少約6000例，至今累計病例數188萬2394例，包括5951例死亡病例。

兵庫縣今天新增8086例確診病例，較上週日減少約3600例，至今累計病例數88萬5184例，包括2605例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2252例確診病例，較上週日的3244例減少992例，至今累計病例數46萬7786例。目前專責病床使用率降至63.3%，重症病床使用率40.3%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1115.35人染疫，德島縣以2046.26人居日本各地之冠、鹿兒島縣以1740.75人次之；沖繩縣以1460.56人排名第8。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110828