日本擬鬆綁邊境管制 入境者不須持PCR報告

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（中央社台北23日電）日本政府考慮鬆綁邊境管制措施，入境者或日本人返國被要求提出的搭機前72小時內PCR陰性報告，在有條件的情況下將取消。目前一天入境最多2萬人的上限也將放寬。

日本TBS電視台報導，日本首相岸田文雄因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）目前在首相寓所療養並遠距執行公務。他昨天以線上方式對媒體表示，為防疫情導致醫療緊迫，這1、2天內將宣布減輕醫療院所負擔的對策。

有關COVID-19傳染病法措施的調整、邊境管制措施的鬆綁等，將參考專家及地方自治體的意見，儘早明示方針。

有日本政府相關人士透露，邊境管制措施將放寬，對於目前要求入境日本者、日本國人返國時須提出搭機前72小時內PCR陰性報告的措施將取消。此外，目前一天上限2萬人入境者人數的措施也考慮放寬。

日本政府目前要求醫療機關、衛生所等有義務報告所有確診病例，但為了減輕醫療機關等的負擔，考慮以後須報告的對象僅限於高齡者、重症化風險較高者。

日本經濟新聞報導，目前日本邊境管制措施每天入境上限2萬人、並要求入境者須提交72小時內PCR陰性報告的作法是7大工業國當中管制措施最嚴格的。有民眾反映，目前在一些已縮小篩檢體制的國家很難取得PCR報告，這使得要從日本赴海外出差或出國旅行的難度增高外，也有礙政府重啟開放訪日客。（編輯：韋樞）1110823