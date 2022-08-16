更多編輯台推薦新聞：
專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莫德納次世代疫苗審查中 莊人祥：最快9月中進貨
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

日本第7波疫情肆虐 COVID-19死亡病例數1個月飆增7倍

2022/8/16 15:11（8/16 15:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，死亡病例快速增加，每天新增死者數近1個月增加約7倍。圖為8月6日東京淺草街頭。（共同社）
日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，死亡病例快速增加，每天新增死者數近1個月增加約7倍。圖為8月6日東京淺草街頭。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，死亡病例快速增加，每天新增死者數近1個月增加約7倍，連日來幾乎單日都高達200人，逼近年初第6波疫情水準。

日本時事通信社報導，由於日本各地專責病床使用率飆升，收治量能不足的情況相當嚴重，專家認為第7波死者數有可能超過第6波。

日本厚生勞動省表示，根據各地方政府公布的每天死亡病例數，最多的是今年2月22日第6波高峰的277例。死亡病例之後逐步減少，4月2日後維持近4個月每天不到百例，甚至有單日不到10例。

不過，受到Omicron亞型變異株BA.5開始擴散影響，日本新增確診病例從6月底開始快速增加，結果造成7月26日死亡病例再度超過百例，並在8月9日高達250例。

8月15日死亡病例數215例，約是7月15日31例的7倍之多，來到逼近第6波疫情的高水準。

有關Omicron變異株，有看法認為重症風險較低，不過，厚生勞動省專家組織認為，Omicron變異株死亡率在2月時約0.13%，比季節性流感推估死亡率0.006%到0.09%間來得高，提醒不要低估死亡率。

專家組織主席、日本國立傳染病研究所所長脇田隆字說，病床使用率上升，以及醫療從業人員染疫造成病房關閉等，導致患者無法接受適當治療，可能是死亡病例增加的原因。

脇田表示，第7波死者數有可能超越第6波，民眾在暑假期間應持續採取佩戴不織布口罩、避免三密（密閉空間、人群密集及密切接觸），做好徹底通風等防疫措施。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110816

▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖
▼日本施打追加劑的劑次人口比
延伸閱讀
日本增近24萬例創次高 BA.5成東京主流病毒株日本單週染疫新增逾137萬例 連2週高居全球之冠日本首度單日增逾20萬例 官方指已進入與病毒共存階段日本單日確診創新高 政府考慮縮短密切接觸者隔離期
脇田隆字
日本專家憂疫苗保護力下降 夏天確診數恐再增加
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
清零衝擊小商品之都義烏 中國防疫政策年內難改