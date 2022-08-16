日本第7波疫情肆虐 COVID-19死亡病例數1個月飆增7倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，死亡病例快速增加，每天新增死者數近1個月增加約7倍，連日來幾乎單日都高達200人，逼近年初第6波疫情水準。

日本時事通信社報導，由於日本各地專責病床使用率飆升，收治量能不足的情況相當嚴重，專家認為第7波死者數有可能超過第6波。

日本厚生勞動省表示，根據各地方政府公布的每天死亡病例數，最多的是今年2月22日第6波高峰的277例。死亡病例之後逐步減少，4月2日後維持近4個月每天不到百例，甚至有單日不到10例。

不過，受到Omicron亞型變異株BA.5開始擴散影響，日本新增確診病例從6月底開始快速增加，結果造成7月26日死亡病例再度超過百例，並在8月9日高達250例。

8月15日死亡病例數215例，約是7月15日31例的7倍之多，來到逼近第6波疫情的高水準。

有關Omicron變異株，有看法認為重症風險較低，不過，厚生勞動省專家組織認為，Omicron變異株死亡率在2月時約0.13%，比季節性流感推估死亡率0.006%到0.09%間來得高，提醒不要低估死亡率。

專家組織主席、日本國立傳染病研究所所長脇田隆字說，病床使用率上升，以及醫療從業人員染疫造成病房關閉等，導致患者無法接受適當治療，可能是死亡病例增加的原因。

脇田表示，第7波死者數有可能超越第6波，民眾在暑假期間應持續採取佩戴不織布口罩、避免三密（密閉空間、人群密集及密切接觸），做好徹底通風等防疫措施。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110816

▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖

