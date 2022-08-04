日本單週染疫新增逾137萬例 連2週高居全球之冠
2022/8/4 15:22（8/4 15:41 更新）
截至7月31日的一週內，日本共新增逾137萬例確診病例，連續兩週高居全球之冠。圖為7月7日東京澀谷人潮。（共同社）
（中央社東京4日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，根據世界衛生組織（WHO）彙整得知，截至7月31日的一週內，日本共新增逾137萬例確診病例，連續兩週高居全球之冠。
日本昨天全境至少新增近25萬例確診病例，再創單日歷史新高。
日本放送協會（NHK）報導，WHO彙整COVID-19的全球疫情狀況，昨天公布最新報告書。根據報告書，全球在7月25日至31日的一週內，共新增656萬5679例確診病例，較前一週減少。
不過，日本在這一週內新增137萬9099例確診病例，較前一週大為增加，連續兩週居全球各國之冠，一個國家新增確診病例數就占全球約2成。
報告書指出，美國以92萬3366例確診病例次之、韓國以56萬4437例排名第3。
WHO表示，由於全球各地改變調查方針，病毒篩檢數也減少，因此實際確診病例數有可能更多。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110804
▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖
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