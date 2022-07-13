日本BA.5擴散單日確診再破7萬例 新變異株BA.2.75現蹤

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日本全境12日新增7萬6011起COVID-19確診病例，時隔4個月再破7萬例。圖為12日大阪街頭人潮。（共同社）

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本疫情快速擴大，專家11日認為已進入「第7波」，全境12日新增7萬6011起確診病例，時隔4個月再破7萬例。值得關注的是，首度在社區發現新的Omicron亞型變異株BA.2.75。

日本放送協會（NHK）報導，繼今年3月3日後，日本全境12日再度新增逾7萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，東京單日新增也是繼3月以來再逾萬例。

日本47個都道府縣中，12日就有12縣新增確診病例創當地單日新高紀錄，分別是青森縣、和歌山縣、鳥取縣、島根縣、山口縣、愛媛縣、大分縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、鹿兒島縣及沖繩縣。

談到日本COVID-19疫情為何再度擴大，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂11日說，專家認為主因有兩個，一個是Omicron亞型變異株BA.5的擴散，另一個是疫苗保護力開始下降。

專家認為，現階段暫時不需要採取限制民眾行動的防疫對策，厚生勞動大臣後藤茂之也表示不認為目前事態已到必須限制民眾行動，但呼籲民眾徹底做好基本防疫對策。

另外，值得關注的是，除了日本機場等地的檢疫外，日本12日首度在神戶市確認新亞型變異株BA.2.75。

神戶市政府表示，一位40多歲女性市民6月24日因出現發燒等症狀就醫，確診感染COVID-19。市府之後採集這名女性檢體進行基因定序，確認感染的病毒株是BA.2系統的BA.2.75。

這名女性患者在發病前14天內無海外旅遊史，也未與有海外旅遊史的人接觸，神戶市政府因此認為「不能否定社區傳播的可能性」。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110713