上海疫情反撲 民眾憂心忡忡害怕再度封城

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（中央社台北13日電）中國經濟重鎮上海市近來浮現疫情捲土重來跡象，雖然當局並未如先前下達封城令，但民眾憂心忡忡害怕封城又來再也不信官員喊話，紛紛開始囤糧，焦慮情緒逐漸在上海蔓延。

數日前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株Omicron的亞變異，也就是傳染力強且傳播速度更快的BA.5攻入上海，當地浮現惴惴不安的氛圍，之前封鎖期間的團購再次大發利市。

如今上海街頭不時可見民眾頂著酷暑在街頭大排長龍，等待自己鼻孔與咽喉再次被拭子深入，這得歸因於中共領導人習近平堅持清零不退，以及他聲稱寧可暫時影響一點經濟發展，清零絕不改弦易轍。

德國之聲（DW）12日報導，鑑於新疫情，上海16個區目前過半執行全員核酸檢測，正值盛夏，上海氣溫高達攝氏40度，頂著炎虐的烈陽並耐著酷熱採樣，對於穿著防護衣的「大白」和一般民眾都不容易。

超市再現搶貨囤貨人潮。上海市民王先生說：「附近有居民樓被封了，我想囤積點吃的…一旦老闆同意我在家裡工作，我會馬上收拾行李離開上海。」

不願透露姓名的民眾說：「他們上次說只會封4天，但事實並不是這樣。他們再出來闢謠我也不會相信了。」

另據美國之音（VOA）12日報導，過去一周，全中國新增本土病例逾2300例，其中上海則有200多例。

中國紅十字基金會前高管任瑞紅分析，嚴格防疫措施導致中國民意反彈並出現抗疫疲勞，想必當局已記取教訓，並說上海可能不會再採取極端措施抗疫，否則勢必引發社會動盪。

不過德國之聲報導說，經歷兩個月封鎖的上海上月初剛解封，雖然目前有關單位並未如先前斷然執行封城，但當局仍不放棄嚴格防疫，一旦出現新的傳播鏈，勢必立即封鎖建物和社區。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110713