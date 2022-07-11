Omicron BA.5攻入中國多地 上海否認封控計畫

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中國西安、北京、大連及上海出現Omicron亞變種病毒，上海民眾憂心再度封城。圖為上海電影院8日開放，民眾戴著口罩在上海百麗宮影城觀影。（中新社）

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（中央社台北11日電）中國官方今公布新增本土病例352例（含確診與無症狀感染者），西安、北京、大連及上海出現Omicron亞變種病毒，上海民眾憂心再度封城，官方承認內防反彈任務艱巨，但否認有封控計畫。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，10日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）94例，當中本土確診46例。另外，本土新增無症狀感染者306例。

近期中國本土疫情焦點是各地陸續出現Omicron亞變種病毒，繼陝西省西安市、北京市及遼寧省大連市後，上海市政府10日也宣布，8日由浦東新區通報的1例社會面（非隔離區）感染者，感染Omicron變種病毒的BA.5.2.1分支，成為上海首名BA.5本土感染病例，也代表BA.5分支正式侵入上海。

上海歷經嚴苛封城2個月，終於在6月初解封，在大家覺得終於迎來可望正常生活曙光之際，疫情再度反彈。

7月10日，上海市衛健委副主任趙丹丹在疫情記者會上表示，近日上海市仍連續報告多例本土陽性感染者，疫情社會傳播潛在風險依然很高，「外防輸入、內防反彈」的任務依然艱巨。

記者會上，上海市疫情防控工作領導小組專家組成員袁政安進一步說明，自7月3日至7月9日，上海累計出現本土確診200多例，其中絕大部分與普陀區KTV相關疫情存在關聯性。

昨天中國網路傳出上海下週將會陸續封控，並有「百日行動」計畫？上海官方緊急闢謠無此事，但表示將在黃浦區、徐匯區等10餘區中有確診軌跡的街道（鎮）開展全員核酸篩查。7月12日至14日開展「3天2檢」。

中國本土疫情隨人員流動擴散，甘肅蘭州病例增多，自今天零時起對市內4個屬主城區的行政區實施一週臨時管控措施，民眾原則上居家辦公，公共場所關閉，餐廳暫停內用。

目前西安、海口及蘭州都先後宣布實行一週臨時性管控措施。武漢大學公共衛生學院教授譚曉東說明，目前變種病毒潛伏期2到3天，針對其潛伏期短、傳播快這一特點，7天的臨時性管控可以更有效地阻斷病毒傳播。

至於在港澳部分，香港10日新增2992例病例，其中本土感染2773例，新增病例中有9例懷疑是BA.4或BA.5病毒個案，第5波疫情病例增至125萬8000多例。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，根據以往幾個星期的趨勢，確診個案有機會上升一倍，但如果市民減少外出，或可減慢個案上升速度。

澳門10日新增93例病例，疫情累計已有1467例。為阻止病毒傳播，澳門今天起也暫停所有非必需的工商業活動一週，包括賭場，居民生活所需的公司或場所則不受影響。另市民外出，需佩戴KN95或以上規格口罩。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110711