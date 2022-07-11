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日本COVID-19疫情快速擴大 專家認已進入第7波

2022/7/11 18:25（7/11 18:33 更新）
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（中央社東京11日綜合外電報導）面對新增確診病例快速增加，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂等專家，今天傍晚與首相岸田文雄會談。尾身茂說，「新一波的疫情無疑已經到來」，認為疫情已進入第7波。

日本放送協會（NHK）報導，尾身茂等專家今天傍晚前往首相官邸拜會岸田，進行約30分鐘會談。

尾身茂受訪時說，雖然現階段沒有採取嚴格限制行動措施的必要，但呼籲大家徹底做好防疫措施來對抗這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

東京都今天新增6231例確診病例，較上週一增加3459例，連續24天高於上週同日，疫情持續快速擴大。東京都最近一週平均單日新增8054例，是前一週平均的238.3%。

大阪府今天新增2515例確診病例，是上週一新增病例數的逾兩倍，至今累計病例數105萬3733例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增943例確診病例，較上週一的668例增加275例，至今累計病例數27萬3893例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增241.49人染疫，沖繩縣以1007.13人連續108天高居日本各地之冠；島根縣以653.97人次之、熊本縣以572.88人排第3名。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110711

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