東京疫情進入第7波 估8月高峰日增恐逾5萬例

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日本東京連續兩天單日新增逾8000例COVID-19確診病例。圖為7日人們戴口罩走在東京澀谷街頭。（共同社）

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京COVID-19疫情快速升溫，連續兩天單日新增逾8000例確診病例，東京都知事與專家都認為疫情已進入「第7波」，甚至有專家估算，到8月高峰單日新增恐高達約5萬5000例。

日本讀賣新聞報導，東京都知事小池百合子今天說，「可以認為已進入第7波疫情」。

富士新聞網報導，東京都已連續兩天單日新增逾8000例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，東京都政府舉行的疫情監控會議上，專家認為東京疫情已進入「第7波」。

在疫情監控會議中，甚至有專家估算，如果依照目前的速度增加，東京8月單日新增病例恐高達約5萬5000例，將超過2月第6波疫情高峰。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增8529例確診病例，較上週四增加4900多例，連續20天高於上週同日。

東京都從5日起單日新增持續較上週同日倍增，且最近一週平均單日新增5127.7例，是前一週平均的201.6%，感染正快速擴大。每週平均單日新增確診病例數，是繼4月28日後再度逾5000例。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增3130例確診病例，較上週四增加1888例，連續兩天單日新增逾3000例，至今累計病例數79萬5391例，包括2241例死亡病例。

大阪府今天新增4615例確診病例，較上週四倍增，連續3天單日新增逾4000例，至今累計病例數103萬5768例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2389例確診病例，較上週四的1727例增加662例，連3天單日新增逾2000例，至今累計病例數26萬5557例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增152.76人染疫，沖繩縣以763.31人連續104天高居日本各地之冠；島根縣以491.22人次之、熊本縣以395.99人排第3名。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110707