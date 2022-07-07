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BA.4、BA.5肆虐 澳洲宣布30歲以上可打第4劑疫苗

2022/7/7 19:02（7/7 19:11 更新）
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（中央社雪梨7日綜合外電報導）有鑑於各地醫院在冬季疫情下人滿為患，澳洲衛生當局今天宣布，將向30歲以上族群提供第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

法新社報導，澳洲政府建議50歲以上族群施打第4劑；儘管第4劑對年輕族群的效用尚不明確，當局同時也將向30歲以上族群提供疫苗。

上述政策是遵循澳洲最高免疫諮詢機構的建議。該機構表示，雖然追加劑對青壯年族群的影響「尚未確定，且可能（效用）有限」，但他們知道青壯年族群可能希望在冬季接種追加劑。

在此之前，澳洲的第4劑推廣對象僅限於65歲以上族群，以及免疫系統較弱的群體。

隨著更具傳染力的Omicron新型變異株BA.4和BA.5在國內持續傳播，澳洲住院確診病患在1個月內增加1000多人，達到約3900人，目前有140人住在加護病房。

澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）在記者會宣布最新決策時說：「（疫情）已對我們的衛生和醫院系統帶來真正的壓力。」

澳洲16歲以上人口的完整疫苗覆蓋率已超過95%，如今幾乎已沒人戴口罩或採行社交距離等防疫措施。

澳洲先前為防堵病毒，關閉國門近20個月之久，相關限制已開始逐漸鬆綁。當局本週宣布，未來將不再要求外國遊客提供疫苗接種相關證明。（編譯：陳怡君/核稿：施施）1110707

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