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Omicron變異株BA.5來勢洶洶 日本備戰第7波疫情

2022/7/6 12:45（7/6 12:49 更新）
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（中央社東京6日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.5來勢洶洶，日本近日新增確診病例快速增加，讓日本政府呼籲各地方政府能強化體制因應疫情擴大。

日本電視台報導，東京5日新增5302例COVID-19確診病例，較前一週呈現倍增，日本全境新增確診病例也持續增加。專家指出，新增病例迅速增加的主要原因，可能跟「放寬行動限制」及「天氣炎熱造成室內換氣不易」有關。

愛知縣5日新增2481例確診病例，已連續15天高於上週同日，愛知縣知事大村秀章說，因為這種情況不只發生在愛知縣，即使說「第7波疫情已經來襲」也不為過。

埼玉縣內收治COVID-19患者的公平醫院院長公平誠說，6月平均每天有20人至30人因發燒到院看診，但7月4日增加到54人、5日更多達78人，患者數一口氣增加，「第7波疫情可能來襲」。

日本放送協會（NHK）報導，面對新增確診病例轉為全國性增加，日本政府厚生勞動省要求各地方政府，持續確保專責病床數量與篩檢量能等。

厚生勞動省表示，病毒株可能持續被置換為傳染力更強的BA.5，由於第3劑疫苗保護力逐漸減弱，加上預想暑假期間人與人接觸機會增加，所以希望各地方政府能強化體制因應疫情擴大。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110706

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日本BA.5擴散 近7成地區COVID-19新增病例轉增
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