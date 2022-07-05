Omicron亞變種疫情升溫 陳時中：入境改0+7風險高

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（中央社記者張茗喧台北5日電）外界好奇入境檢疫3+4何時改為0+7，指揮中心指揮官陳時中今天表示，全球Omicron BA.4、BA.5等亞型變種病毒疫情升溫，直接改0+7風險太高，會持續觀察、滾動式調整。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步降溫，外界好奇中央流行疫情指揮中心是否鬆綁入境檢疫規定，將現行「3+4」調整為「0+7」，即將檢疫天數從3天縮短為0天。

指揮中心指揮官陳時中今天上午出席衛福部記者會前接受媒體聯訪時被問到此事，他表示，因應Omicron BA.4、BA.5新型亞變種病毒疫情流行，全球疫情回升21%，歐美疫情也升溫。

陳時中說，正因如此，邊境檢疫措施若在此時直接改為0+7，風險恐怕高了點，未來會持續觀察，一步步滾動式調整。

另有媒體詢問，入境登機前的PCR是否有機會改為快篩。陳時中說，入境PCR改為快篩可能性相對低，但針對低風險區域有機會取消相關規定。（編輯：張芷瑄）1110705