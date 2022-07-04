蘇貞昌：入境持續檢出BA.4、BA.5 邊境管制應維持

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（中央社記者陳俊華台北4日電）行政院長蘇貞昌今天說，全球疫情回升，境外移入案件持續檢出Omicron亞型BA.4及BA.5變異株，現行邊境管制措施應繼續維持；請指揮中心觀察中重症比例、醫療量能，滾動檢討邊境管制。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組指出，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估與成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

指揮中心在會中表示，全球疫情近期回升21%，歐美增幅頗大，但包括日、韓、新加坡與菲律賓等國也上升20%到50%，可能與暑期旅遊增加，以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加有關。

指揮中心說，國內疫情近一週本土病例數雖呈下降趨勢，輕症或無症狀比例維持近99.6%，但境外移入病例持續檢驗出Omicron亞型BA.4及BA.5變異株，須持續密切監測進入社區情形；暑假期間因國內外旅遊及聚會人次增加，境外移入及本土疫情風險可能上升。

蘇貞昌指出，由於全球疫情有回升趨勢，上週更已上升21%，且不排除與Omicron亞型BA.4及BA.5變異株有關，境外移入案件持續檢出這兩種變異株，目前國內進入暑假期間，相關旅遊及聚會頻率都會增加，現行邊境管制措施應繼續維持。

蘇貞昌表示，請指揮中心持續觀察國內確診病例與中重症比例，並視疫情發展與國內醫療量能整備，再滾動檢討邊境管制措施。（編輯：趙蔚蘭）1110704