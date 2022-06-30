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BA.4、BA.5已進入社區？羅一鈞：不敢說沒有

2022/6/30 16:16（6/30 16:38 更新）
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圖為9日有民眾抱著嬰兒赴高雄長庚醫院急診室外的「小兒特診」就醫。（中央社檔案照片）
圖為9日有民眾抱著嬰兒赴高雄長庚醫院急診室外的「小兒特診」就醫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北30日電）有感染科醫師提醒，國內不排除Omicron亞型變異株BA.4、BA.5已進入社區，應進行本土病例偵測。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，不敢說沒有，估8至9月流行。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，且變異株影響疫情回升風險威脅持續存在，據中央流行疫情指揮中心統計，上週最新境外移入個案定序，共檢驗120例，驗出61例Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，超過一半，醫師擔憂亞型變異株可能已進入社區。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，因為亞型變異株BA.4、BA.5都是Omicron病毒株，可能在入境檢疫3+4措施或無症狀等方式進入社區，所以不敢說社區一定沒有潛藏個案。

羅一鈞說，所幸在持續加強接種第3劑或第4劑COVID-19疫苗，及自然免疫產生的保護力，國內有社區防火牆，可以避免零星個案造成大規模流行。BA.4和BA.5一定會入侵，但現階段不會出現大流行，預計大規模流行時間可能落在8、9月。（編輯：管中維）1110630

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