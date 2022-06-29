公衛學者提Omicron解封指數 小於0.5將轉地方流行

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（中央社記者許秩維台北29日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，若台灣之後未再出現大流行，6月26日後的Omicron解封指數都會小於0.5，將從大流行轉變為地方流行，可考慮恢復新常態生活。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，以台灣疫情高峰後流行下降的趨勢經驗，探討地方流行所需具備條件。

疫情要從大流行轉向地方流行，陳秀熙認為有5大關鍵，包含「社區免疫保護」 防火牆、「追加劑及次世代疫苗」防疫、「新型變種病毒交叉免疫保護」防疫及監測、「抗病毒藥物及醫療照護」治療及照護、「中重症監視」社區流感化監測。

陳秀熙說明，藉由自然感染及追加劑及次世代疫苗施打，可形成「社區免疫保護」防火牆，讓社區面臨新型變種病毒時，免疫防火牆能使疫情下降；下降中重症則須透過中重症監視社區流感化監測和抗病毒藥物及醫療照護，使醫療能量恢復正常。

分析台灣現況，陳秀熙指出，隨追加劑施打和自然感染提升，20至49歲免疫防火牆升高至75%，50至69歲免疫防火牆54%，0至19歲僅46%，主因是12歲以下目前僅打第1劑疫苗，待完整施打疫苗後，將提升免疫保護力，70歲以上免疫防火牆僅45%，須藉年輕族群建立防火牆，保護年長者。

要加強社區免疫保護防火牆，陳秀熙表示，可讓6個月至5歲幼兒接種mRNA疫苗、免疫不全或免疫力低下且病情穩定者施打基礎加強劑、完成基礎加強劑者滿5個月後施打追加劑；同時引入次世代疫苗Novavax，可作為基礎劑、加強劑、追加劑，針對未接種疫苗者及高危險群進行施打，而確診者也可依疫情指揮中心指示，在適當時機再接種疫苗。

陳秀熙考量疫情、中重症個案、存活率、抗病毒藥物使用率及效益、疫苗基礎劑與追加劑施打及效益、快篩準確度等因素，提出「Omicron解封指數0.5」，除了要疫情下降，還要減少中重症和死亡，比過去解封指數小於1的標準更嚴謹。

陳秀熙預估，如果台灣之後沒有再出現BA.4及BA.5大流行，自6月26日後的Omicron解封指數都會小於0.5，顯示台灣將從大流行轉變為地方流行，可考慮逐漸恢復新常態生活。（編輯：陳政偉）1110629